Aanklager New York stapt op om beschuldigingen

De procureur-generaal van de staat New York, die onder meer een rechtszaak heeft aangespannen tegen The Weinstein Company, stapt op na beschuldigingen aan zijn adres van seksueel wangedrag. Eric Schneiderman ontkent iets verkeerd te hebben gedaan, maar neemt ontslag in het belang van het werk.

Vier vrouwen beschuldigen Schneiderman van mishandeling. Ze doen in de New Yorker hun verhaal, twee blijven anoniem. De vrouwen beweren onder meer een seksuele relatie te hebben gehad met Schneiderman die onder invloed van alcohol hen zou hebben geslagen en gewurgd. De vrouwen moesten vanwege hun verwondingen vervolgens naar het ziekenhuis.

Schneiderman, die een voorvechter is geworden van vrouwenrechten in de #MeToo-discussie, spreekt tegen dat hij de vrouwen iets heeft aangedaan. Hij stelt wel onder meer aan rollenspellen te doen, maar niemand te hebben gedwongen tot seks en te hebben geslagen. ,,Dat is een grens die ik nooit over zal gaan."

Kort nadat de New Yorker met het verhaal naar buiten kwam riep de gouverneur van New York Schneiderman op om op te stappen.