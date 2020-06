Aanklager Los Angeles vervolgt opgepakte betogers niet

Justitie in Los Angeles is niet van plan betogers te vervolgen die zijn opgepakt tijdens vreedzame protesten tegen politiegeweld en racisme. Het kantoor van de plaatselijke aanklager Mike Feuer zegt dat wordt gewerkt aan een alternatieve aanpak.

Feuer wil dat demonstranten, politiemensen en andere leden van de gemeenschap met elkaar in gesprek gaan. Ze moeten dan hun „ervaringen uitwisselen”. De details worden nog uitgewerkt.

Mensen die zich schuldig maakten aan geweld, plunderingen of vandalisme komen niet in aanmerking voor het nieuwe niet-strafrechtelijke traject. Dat is bedoeld voor vreedzame betogers die bijvoorbeeld de avondklok negeerden.

Politiechef Michel Moore steunt het plan van aanklager Feuer. Hij verwacht dat de alternatieve aanpak uiteindelijk positief zal uitpakken voor de gemeenschap. Het nieuwe beleid zal naar verwachting in de loop van de zomer worden ingevoerd.