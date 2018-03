Aanklager Florida wil doodstraf schoolschutter

Openbare aanklagers in Florida zullen de doodstraf eisen tegen Nikolas Cruz, de ex-student die is aangeklaagd voor de schietpartij vorige maand op een middelbare school in Parkland waardoor zeventien doden vielen. Dat blijkt uit documenten die dinsdag bij de rechtbank zijn ingediend.

Cruz is aangeklaagd voor zeventien gevallen van moord en zeventien pogingen tot moord. Door de aanslag op 14 februari op Marjory Stoneman Douglas High School kwamen veertien leerlingen en drie stafleden om het leven.