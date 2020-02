Aanklager: broer aanslagpleger concert Manchester net zo schuldig

De broer van de aanslagpleger die zichzelf drie jaar geleden opblies bij een concert van Ariana Grande in de Britse stad Manchester, is net zo schuldig aan het vermoorden van de 22 slachtoffers. Dat betoogde aanklager Duncan Penny dinsdag tijdens de behandeling van de zaak voor de rechtbank in Londen.

Salman Abedi, een 22-jarige Brit geboren uit Libische ouders, liet zijn bom in de Manchester Arena ontploffen aan het einde van een show van de Amerikaanse popzangeres in mei 2017. Onder de doden waren zeven kinderen, de jongste was slechts acht.

Dinsdag stond zijn broer Hashem Abedi, inmiddels ook 22, terecht op beschuldiging van het helpen van zijn broer bij het uitvoeren van de zelfmoordaanslag. Hij ontkent elke betrokkenheid bij de bomaanslag, inclusief beschuldigingen van moord, poging tot moord en samenzwering om een explosie te veroorzaken.

Penny zei voor de rechtbank dat Hashem Abedi zijn broer hielp de ingrediënten te krijgen voor het maken van de bom. Samen experimenteerden ze met de constructie en kochten schroeven en spijkers om als bomscherven te gebruiken. Ze bewaarden en maakten de bom op een ander adres in Manchester.

„Deze explosie was het resultaat van maanden van planning, experimenteren en voorbereiding door de twee,” zei Penny. „De bom die tot ontploffing is gebracht, was ontworpen om zoveel mogelijk mensen te doden en te verminken.” Door de aanslag raakten ook 264 mensen gewond naast de 22 doden, en 670 mensen hebben sindsdien psychologisch trauma opgelopen.

Hashem Abedi werd vorig jaar juli door Libië uitgeleverd aan Groot-Brittannië nadat de Libische autoriteiten ermee instemden hem over te dragen.

Het proces gaat nog verder.