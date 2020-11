‘Aanklachten tegen verdachten rechts terrorisme in Duitsland’

Duitse aanklagers vervolgen twaalf mensen die worden verdacht van het plannen van terreuraanslagen op politici, asielzoekers en moslims. De meeste van hen worden beschuldigd van het lidmaatschap van een terreurorganisatie en het overtreden van de wapenwet, zeggen ingewijden.

De politie arresteerde de verdachten in februari, toen invallen werden gedaan in zes Duitse deelstaten. Ze zouden een „extreemrechtse terreurorganisatie” hebben opgericht. Die had naar verluidt tot doel om chaos te creëren en zo de samenleving te destabiliseren. Aanklagers zeiden destijds dat vier hoofdverdachten uit waren op een „burgeroorlogachtige situatie”.

In Duitsland zijn vorig jaar herhaaldelijk moordaanslagen toegeschreven aan extreemrechtse figuren. Het ging onder meer om de moord op de lokale politicus Walter Lübcke, die is doodgeschoten bij zijn huis. Ook vielen doden bij een mislukte aanslag op een synagoge in Halle. Het lukte de dader niet dat gebedshuis binnen te dringen.