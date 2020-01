Aanklachten tegen Trump volgende week naar de Senaat

De aanklachten die het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft aangenomen tegen president Donald Trump, gaan volgende week naar de Senaat. De Democratische voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, heeft dat vrijdag meegedeeld.

Als de aanklachten naar de Senaat zijn verzonden, kan het proces tegen Trump worden gestart. De president wordt verdacht van machtsmisbruik voor eigen politiek gewin en het tegenwerken van het onderzoek daarnaar.

Jerry Nadler, voorzitter van de commissie van Justitie, heeft van Pelosi opdracht gekregen om volgende week met een resolutie te komen waarmee de aanklagers van het Huis worden aangesteld. Die moeten tijdens de rechtszaak in de door de Republikeinen gedomineerde Senaat aantonen dat Trump schuldig is.

Het toesturen van de aanklachten naar de Senaat betekent een einde aan de al weken durende impasse tussen de Democraten en Republikeinen. Beide partijen liggen met elkaar overhoop over de voorwaarden van het afzettingsproces.

De Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, wil niet ingaan op de eis van de Democraten die een aantal getuigen tijdens het proces willen horen. Pelosi besloot daarom de aanklachten, die halverwege december in het Huis werden aangenomen, niet naar de Senaat te sturen. Daardoor kon het proces vooralsnog niet starten. Pelosi laat aan haar partijgenoten weten dat dinsdag wordt besproken over „hoe we verder gaan”.