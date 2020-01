Aanklachten tegen Trump naar Senaat gebracht

De aanklagers van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben woensdag de twee aanklachten tegen president Donald Trump bij de Senaat bezorgd. De papieren zijn vlak daarvoor ondertekend door voorzitter Nancy Pelosi van het Huis, waarna ze ceremonieel van de ene naar de andere kant van het Capitool werden gebracht.

„Het is treurig en tragisch voor ons land dat de daden van onze president om onze nationale veiligheid te ondermijnen, zijn eed te schenden en de veiligheid van onze verkiezingen in gevaar te brengen, ons hiertoe hebben gebracht”, zei Pelosi vlak voor ze haar handtekening zette onder de documenten.

De formele overdracht van de aanklachten, betekent dat het afzettingsproces tegen Trump eindelijk kan beginnen. Dat zal volgens de Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, op zijn vroegst volgende week dinsdag zijn. De Senaat moet eerst nog een besluit nemen over hoe het proces eruit moet komen te zien, bijvoorbeeld of er getuigen kunnen worden opgeroepen.