Aanklacht VS tegen dertien Russen

De Verenigde Staten hebben dertien Russische staatsburgers en drie Russische bedrijven in staat van beschuldiging gesteld. Ze worden verdacht van inmenging in de Amerikaanse verkiezingen en politieke processen, zei het kantoor van de Amerikaanse speciale aanklager Robert Mueller vrijdag.

In een document van de rechtbank zegt de Amerikaanse regering dat Russische instanties zich al in 2014 bemoeiden met Amerikaanse politieke processen, vooruitlopend op onder meer de presidentsverkiezingen van 2016. Sommige beklaagden die zich voordeden als Amerikanen communiceerden met personen uit de Trump-campagne, aldus de aanklacht.

De aanklacht onthult details van een wijdverspreide en gecoördineerde campagne van Russen om de presidentsverkiezingen in de VS te beïnvloeden ten gunste van Donald Trump. Het ging om een ingrijpende, jarenlange miljoenenkostende samenzwering, gericht op het bekritiseren van Hillary Clinton en het ondersteunen van senator Bernie Sanders en Trump, aldus de aanklager.

Het Internet Research Agency, een Russische organisatie en de andere beklaagden begonnen in 2014 zich in de Amerikaanse verkiezingen te mengen, stelt de aanklacht. Ze gebruikten daarbij valse persoonsgegevens en sociale media en organiseerden politieke bijeenkomsten. Sommige beklaagden gebruikten computersystemen in de VS om de Russische oorsprong van hun activiteiten te verbergen.

Mueller’s kantoor zei dat geen van de verdachten in hechtenis is genomen.