Aanklacht verwacht tegen vrouw Tob Cohen

De vrouw van de in Kenia vermoorde Nederlander Tob Cohen, Sarah Wairimu, moet maandag samen met een andere hoofdverdachte voor de rechter verschijnen. Volgens Keniaanse media worden ze officieel aangeklaagd voor de moord. De voormalige baas van Philips Oost-Afrika woonde al meer dan dertig jaar in Kenia en lag in een vechtscheiding met Wairimu. Hij verdween 19 juli spoorloos.

Volgens zijn vrouw had hij al lang psychische problemen en ging hij het huis uit om eindelijk hulp te zoeken. Maar de politie heeft de vrouw er steeds van verdacht verantwoordelijk zijn voor Cohens verdwijning. Ze werd daarom eind vorige maand aangehouden.

De stoffelijke resten van Cohen zijn afgelopen vrijdag na dagen van huiszoekingen in een oude afgedekte watertank achter zijn huis in de wijk Kitisuru aangetroffen. Dat was volgens Keniaanse media op aanwijzingen van een aangehouden minnaar van Wairimu, Peter Karanja.

Hij kwam in beeld toen een personeelslid van Cohen en Wairimu zijn oorspronkelijke verhaal over Cohens vertrek uit het huis introk en andere verklaringen aflegde. Aangenomen wordt dat Karanja, de tweede hoofdverdachte is die maandag wordt beschuldigd van de moord.

Het was volgens de politie een gruwelijke moord die in het huis is gepleegd. De advocaat van Wairimu, Philip Murgor, heeft opnieuw betuigd dat zijn cliënt niets met de misdaad te maken heeft. Volgens hem klopt er iets niet met de huiszoekingen en de vondst van het lijk. Wairimu zou er zijn in geluisd.