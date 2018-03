Aanhoudingen om fatale explosie Leicester

De politie heeft drie mannen opgepakt in verband met de zware explosie bij een winkel in de Engelse stad Leicester. De dertigers worden verdacht van doodslag, berichten Britse media.

De ontploffing verwoestte zondag een Poolse winkel en een bovenliggende woning. Zeker vijf mensen verloren het leven. De stoffelijke resten van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, maar het gaat vermoedelijk om een moeder en haar twee zoons, de vriendin van één van de mannen en een medewerkster van de winkel.

Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De politie liet weten dat er geen bewijs is voor een terreuraanslag.