Aanhoudingen na enorme goudroof São Paulo

De Braziliaanse politie heeft drie mensen aangehouden in verband met de enorme goudroof donderdag op de luchthaven Guerulhos van São Paulo. In een razendsnelle overval op een vrachtafdeling van het drukste vliegveld van Brazilië maakten de als federale agenten verklede daders circa 720 kilo goud ter waarde van ongeveer 26 miljoen euro buit.

Op beelden is te zien dat ze twee medewerkers belast met het goudtransport als gijzelaars inzetten. De twee werden gedwongen mee te werken. Eén van hen is een leidinggevende op de vrachtafdeling. Hij verklaarde dat voorafgaand aan de overval zijn familieleden door criminelen werden gegijzeld om hem zo te dwingen mee te werken. De politie twijfelt aan deze lezing, meldden Braziliaanse media maandag.

De rol van de twee anderen verdachten is nog niet duidelijk. Volgens de politie is de roof gepleegd door minstens tien daders. De overval duurde nog geen drie minuten en er is geen schot gelost.