Aanhoudingen na aanval politiebureau Parijs

De Franse politie heeft vijf arrestaties verricht na de dodelijke steekpartij in het politiehoofdkwartier in Parijs. Het gaat volgens bronnen om personen die banden zouden hebben met de dader, die zelf is doodgeschoten.

De 45-jarige Mickael Harpon, een IT’er, doodde begin oktober vier mensen op het politiebureau waar hij werkte. Hij had zich ongeveer tien jaar geleden bekeerd tot de islam en zou steeds radicaler zijn geworden. Frankrijk is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door bloedige aanslagen.

De politie zou de verdachten maandag hebben gearresteerd in Val-d’Oise, een departement bij Parijs. Het is nog onduidelijk waar zij precies van worden verdacht.