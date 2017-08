Aanhoudingen in Marokko om aanslagen Spanje

De Marokkaanse autoriteiten hebben nog twee personen opgepakt in verband met het onderzoek naar de terreuraanslagen eerder deze maand in Catalonië, aldus de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Juan Ignacio Zoido. Een wordt ervan verdacht gasflessen te hebben geleverd aan de terreurcel, zei een bron die bij het Spaanse onderzoek betrokken is.

Deze verdachte werd opgepakt in Casablanca. De andere verdachte werd volgens Spaanse media aangehouden in Oujda; hij zou familie zijn van een van de leden van de terreurcel.

Zoido voerde dinsdag in Rabat overleg met zijn Marokkaanse ambtgenoot. Hij zei dat de Spaanse en Marokkaanse autoriteiten in het onderzoek nauw samenwerken.

De meeste leden van de terreurcel waren Marokkanen en de imam onder wiens invloed zij waren geradicaliseerd was kort voor de aanslag naar Marokko gereisd. Zij hadden in een villa in Alcanar ten zuiden van Barcelona meer dan 120 flessen butaangas verzameld, vermoedelijk voor een of meer grote aanslagen. De te gebruiken explosieven ontploften echter voortijdig tijdens de bereiding.

De overlevende leden van de cel besloten daarop voetgangers omver te rijden op de Ramblas in Barcelona en voorbijgangers aan te vallen in de badplaats Cambrils. Door de aanslagen kwamen zestien mensen om het leven.

De politie schoot zes van de aanvallers dood. Twee kwamen om door de explosie in Alcanar. Vier andere personen werden aangehouden, van wie er twee nog vastzitten