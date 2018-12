Aanhoudingen in internationale maffia-actie

Tijdens een gecoördineerde actie tegen de Italiaanse ’Ndrangheta, een maffiaclan uit Calabrië, zijn in verscheidene landen 84 mensen aangehouden. Het gaat ook om hooggeplaatste personen binnen de criminele organisatie.

In Nederland zijn vijf personen aangehouden, vier Nederlanders en een Italiaan. Op acht plaatsen in Nederland zijn invallen gedaan, zoals in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Amstelveen en Tegelen. Dat bleek tijdens een gezamenlijke persconferentie van politie en justitie uit Nederland, Duitsland, België en Italië, de landen waar de actie woensdag plaatshad.

Het onderzoek begon in 2014 in Nederland met een verdenking van witwassen bij twee Italiaanse restaurants in Horst en Venray. Volgens de FIOD gebeurden daar dubieuze zaken, zoals het snel kopen en doorverkopen van restaurants, vermoedelijke verzekeringsfraude en brandstichting. Al snel kwam de link met de maffia aan het licht. Omdat veel contacten via Duitsland verliepen, is het internationale onderzoek gestart. Het gaat om de grootste internationale Europese samenwerking in zijn soort tot nu toe. Aan het onderzoek is uiteindelijk twee jaar gewerkt.

Woensdag bleek dat in totaal voor 2 miljoen euro aan crimineel geld in beslag is genomen. Ook is er 140 kilo aan xtc-pillen en bijna 4000 kilo cocaïne geconfisqueerd. Volgens de Italiaanse justitie is ’Ndrangheta door de actie niet verslagen. „Het is een krachtige en rijke organisatie.” Wel is een belangrijke, eerste slag toegebracht, aldus de Italiaanse woordvoerder.

De maffiaclan houdt zich onder meer bezig met drugshandel en het witwassen van crimineel geld. Dat gebeurt geregeld via de horeca, bijvoorbeeld via pizzeria’s en hotels.

De ’Ndrangheta is een maffiaorganisatie uit Calabrië, in het zuiden van Italië, met tentakels over de hele wereld waaronder Nederland. Ze heeft de Siciliaanse Cosa Nostra verdrongen als machtigste criminele organisatie van Italië. De organisatie domineert de drugssmokkel naar Europa.

Begin vorig jaar werd baas Santo Vottari opgepakt, hij was een van de meest gezochte criminelen in Europa. Hij werd onder meer gezocht als medeplichtige bij de geruchtmakende moorden op zes mensen in de Duitse stad Duisburg, ruim tien jaar geleden. Daar werden als gevolg van een vete tussen twee maffiaclans voor een pizzeria zes Italianen doodgeschoten.