Aanhoudingen in België en Frankrijk in jacht op mensensmokkelaars

Een gecoördineerde actie van de Belgische en Franse opsporingsautoriteiten in een onderzoek naar mensensmokkel heeft woensdag geleid tot de arrestatie van 26 verdachten. Het onderzoek werd vorig jaar oktober gestart na de ontdekking van de lichamen van 39 Vietnamezen in een koelcontainer in het Verenigd Koninkrijk.

In de regio Brussel voerde de politie zestien huiszoekingen uit. Daarbij werden elf Vietnamezen en twee Marokkanen aangehouden. Bij deze invallen trof de politie ook vijf slachtoffers van mensensmokkel aan. Tegelijkertijd werden in de regio Parijs nog eens dertien personen opgepakt.

De verdachten zouden lid zijn van een criminele organisatie die Aziatische migranten en met name Vietnamezen smokkelt. Volgens Eurojust, de Europese organisatie van samenwerkende gerechtelijke autoriteiten, zou de bende tientallen mensen per dag hebben vervoerd in de laatste maanden. In het onderzoek werkten Belgische, Britse, Franse en Ierse autoriteiten samen.

De huiszoekingen werden op de seconde af tegelijkertijd uitgevoerd. De Europese politiedienst Europol zorgde ervoor dat informatie kon worden uitgewisseld en geanalyseerd.