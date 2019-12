Aanhoudingen in aanloop naar betoging Hongkong

In de aanloop naar een betoging later zondag in Hongkong heeft de politie elf mensen opgepakt. De politie nam onder meer messen, een semi-automatisch pistool, vuurwerk en kogels van de arrestanten in beslag.

Duizenden betogers willen zondag een mars houden van het Victoria Park naar het commerciële district in Hongkong. Het Burger Mensenrechtenfront (CHRF), de belangrijkste organisatie achter de protesten in Hongkong, zegt toestemming te hebben gekregen voor de demonstratie.

Sinds juni dit jaar zijn er ruim negenhonderd demonstraties en andere acties gehouden tegen de invloed van China en voor meer democratie in Hongkong. Sindsdien zijn bijna zesduizend mensen aangehouden. Bijna een derde van de mensen die werd opgepakt, was tussen de 21 en 25 jaar oud.