Aanhoudingen bij politieactie in Roergebied

Bij een grote actie van de Duitse politie in het Roergebied zijn veertien mensen aangehouden, tegen meer dan honderd mensen is een aanklacht ingediend en 25 horecagelegenheden zijn gesloten. Ongeveer 1300 agenten controleerden vanaf zaterdagavond tot diep in de nacht meer dan 1500 mensen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen noemde het zondag de "grootste razzia tegen criminele clans in de geschiedenis van de deelstaat".

In onder meer Dortmund, Essen, Gelsenkirchen, Bochum en Duisburg doorzocht de politie meer dan honderd shishalounges, speelhallen en discotheken. Daarbij werden honderden kilo’s illegale tabak, tien wapens en een paar duizend euro aan contant geld in beslag genomen. De bedrijven die dicht moesten voldeden niet aan bouw- en hygiënevoorschriften.