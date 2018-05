Aanhoudingen bij 1 meiviering in Istanbul

De Turkse politie heeft het Taksimplein in Istanbul en de straten daar naartoe afgegrendeld om te voorkomen dat actievoerders zich daar zouden verzamelen. In de wijk Besiktas hield de politie vijftien mensen aan.

Zij waren in botsing gekomen met de politie toen ze vanuit Besiktas naar het Taksimplein wilden lopen. De Turkse autoriteiten hadden voor de viering van de Dag van de Arbeid een samenscholingsverbod afgekondigd.

Sinds 2014 zijn 1 meivieringen verboden in het centrum van Istanbul. In dat jaar kwamen betogers in opstand tegen de herbouw van een kazernecomplex uit de Ottomaanse tijd in het Gezipark bij het Taksimplein. De protesten groeiden uit tot massademonstraties, waardoor meerdere doden vielen.