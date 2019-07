Aanhouding na ‘koffermoord’ Russische blogger

De Russische politie heeft een verdachte opgepakt na de moord op een populaire blogger en model. Het lichaam van de 24-jarige Ekaterina Karaglanova was aangetroffen in een koffer in haar appartement in Moskou, melden de autoriteiten.

Karaglanova had meer dan 80.000 volgelingen op Instagram. Daar blogde ze over reizen, mode en lifestyle. Haar ouders raakten bezorgd toen ze geen contact meer konden krijgen met hun dochter.

De autoriteiten hebben de identiteit van de verdachte man niet bekendgemaakt, alleen dat hij is geboren in 1986. Een populaire tabloidkrant bericht dat het gaat om een kennis van de vrouw. Die zou jaloers zijn geworden omdat Karaglanova op vakantie wilde gaan met een andere man.