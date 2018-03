De Franse autoriteiten hebben een vrouw in hechtenis genomen na het gijzelingsdrama in Zuid-Frankrijk. Zij zou banden hebben met de terrorist die drie mensen heeft omgebracht, zei een Franse anti-terreuraanklager.

De dader bleek in beeld te zijn bij de veiligheidsdiensten. De aanklager stelde dat de man sinds 2014 in een databank stond vanwege zijn banden met salafisten. Hij zou in 2016 en 2017 zijn gemonitord, maar dat leverde geen aanwijzingen op dat hij zou overgaan tot een terreurdaad.