Aanhangers Trump demonstreren voor verkiezingsbureau Arizona

Aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump demonstreren voor het verkiezingsbureau van het district Maricopa County en het parlementsgebouw van de Amerikaanse staat Arizona, beide in hoofdstad Phoenix. Dat melden lokale media. De demonstranten, van wie sommige zwaarbewapend zijn, eisen dat het tellen van de stemmen doorgaat. De Democraat Joe Biden gaat vooralsnog aan de leiding.

Bij de verkiezingen is al een Republikeinse Senaatszetel namens Arizona verloren gegaan, en de demonstranten vrezen dat ook de elf kiesmannen naar de Democraten gaan. Onder meer de Amerikaanse nieuwszender Fox News heeft voorspeld dat Joe Biden de verkiezingen in Arizona gaat winnen, maar andere media durven daar nog niet aan.

Volgens de laatste informatie van nieuwszender CNN haalt Biden voorlopig 50,7 procent van de stemmen in Arizona en president Trump 47,9 procent. Zo’n 84 procent van de stemmen in de zuidwestelijke staat zou inmiddels zijn geteld.

Sommige kiezers uit Arizona zouden bezorgd zijn om hun stem, omdat zij bij het online nagaan zagen dat die ongeldig zou zijn verklaard. Het gerucht gaat in rechtse kringen dat sommige stembiljetten ongeldig zijn verklaard omdat kiezers een stift zouden hebben gebruikt voor het invullen in plaats van een pen. Verkiezingsfunctionarissen hebben verzekerd dat het gebruiken van een stift geen reden is voor het afkeuren van ingevulde stembiljetten.

Als Biden de staat Arizona wint, komt hij volgens de huidige voorspellingen op 264 kiesmannen. Dan is een winst in de staat Nevada (6 kiesmannen) genoeg om de 270 kiesmannen te halen die nodig zijn voor de overwinning op Trump.