Aanhangers Trump de straat op: ‘stop het stelen’

Aanhangers van president Donald Trump gaan in meerdere Amerikaanse steden de straat op. Zij scanderen leuzen als „stop het stelen”. Trump heeft beweerd dat de verkiezingen van hem worden „gestolen”.

Honderden mensen hebben zich verzameld in Lansing, de hoofdstad van Michigan. Die belangrijke ‘swing state’ ging bij de presidentsverkiezingen in 2016 nog naar Trump, maar dit jaar kreeg de Democraat Joe Biden er de meeste stemmen. Ook in de staten Georgia en Arizona scanderen mensen „stop het stelen”, hoewel de autoriteiten geen bewijs hebben van grootschalige verkiezingsfraude.

De protesten lijken relatief klein in vergelijking met de grootschalige festiviteiten van aanhangers van Biden. Die gaan in meerdere steden feestend de straat op.