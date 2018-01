Aanhangers regering de straat op in Iran

Tienduizenden Iraniërs zijn vrijdag de straat opgegaan om steun te betuigen aan de machthebbers, berichtte de staatstelevisie. Betogers scandeerden leuzen als „dood aan Amerika” en „dood aan Israël”. Ook zwaaiden ze met Iraanse vlaggen en droegen ze afbeeldingen bij zich van geestelijk leider Ali Khamenei.

De staatstelevisie toonde beelden van pro-regeringsmanifestaties in meerdere steden. „We steunen imam Khamenei”, riepen actievoerders voor het oog van de camera. „We laten hem niet in de steek tijdens de strijd tegen vijanden.”

Iran is al dagen in de greep van grootschalige protesten. Boze Iraniërs gingen in tientallen steden de straat op om hun ongenoegen te tonen over zaken als corruptie, werkloosheid en de kloof tussen arm en rijk. Tijdens de onlusten verloren zeker 22 mensen het leven. De autoriteiten arresteerden naar schatting zo’n duizend personen.