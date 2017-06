Bij een internationale anti-terreuractie in Spanje, Duitsland en Groot-Brittannië zijn woensdag zes aanhangers van Islamitische Staat (IS) gearresteerd. De groep vormde een radicale cel van IS.

Volgens Duitse media werden in Palma de Mallorca in Spanje vier mannen gearresteerd. In Groot-Brittannië en Duitsland hield de politie een verdachte aan. De zes zouden in filmpjes radicale boodschappen hebben verspreid over de jihad en zelfmoordaanslagen in Europa hebben ondersteunt.