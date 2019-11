‘Aanhangers Guaidó weg uit ambassade Brasilia’

Aanhangers van de Venezolaanse oppositie hebben de ambassade van hun land in de Braziliaanse hoofdstad verlaten. Dat meldt een bron rond de oppositie. Vertegenwoordiger María Belandria Expósito van oppositieleider Juan Guaidó zei eerder op de dag dat ambassadepersoneel „vrijwillig” de deuren had geopend voor haar medewerkers.

Het bleef woensdag lange tijd onduidelijk welke partij de controle had over de ambassade in Brasilia. Het olierijke Venezuela heeft twee rivaliserende leiders: Guaidó en de socialistische president Nicolás Maduro. Buiten de diplomatieke post verzamelden zich aanhangers van de twee mannen. De politie verrichtte twee arrestaties nadat rivaliserende betogers met elkaar op de vuist waren gegaan.

Hoewel de Braziliaanse president Jair Bolsonaro zich heeft uitgesproken voor Guaidó, werkt de gezant van de oppositieleider noodgedwongen vanuit een Braziliaans hotel. Belandria kreeg geen toegang tot de ambassade van haar land. Ze riep de diplomaten in die post en de Venezolaanse consulaten in Brazilië woensdag op Guaidó te erkennen als legitieme president.

De Venezolaanse minister Jorge Arreaza (Buitenlandse Zaken) beklaagde zich ondertussen over de „invasie” van de ambassade. „We houden de regering van Brazilië verantwoordelijk voor de veiligheid van onze faciliteiten en medewerkers”, schreef hij op Twitter.

Het is onduidelijk waarom de oppositieleden uiteindelijk vertrokken. Het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken had een gezant naar de ambassade gestuurd om te bemiddelen.