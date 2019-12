Aanhangers Bouterse massaal richting luchthaven

De aanhangers van de Surinaamse president Desi Bouterse, die afgelopen vrijdag is veroordeeld tot 20 jaar cel, geven massaal gehoor aan de oproep om hem te verwelkomen op luchthaven Johan Adolf Pengel. Naar schatting duizend mensen staan hem al zingend en met vlaggen wapperend op te wachten bij de aankomsthal.

Uren voor zijn verwachte aankomst stond er al een flinke file op de weg richting het vliegveld. De Nationale Democratische Partij (NDP), de politieke partij van Bouterse, heeft ongeveer 70 bussen geregeld waarmee de leden naar het vliegveld zijn vervoerd. Ook ministers en hoge ambtenaren zouden massaal gehoord hebben gegeven aan de oproep.

Naar verwachting landt Bouterse zondag om 05.30 uur (01.30 uur lokale tijd). Kort na zijn terugkeer houdt hij een persconferentie. Daar doet hij kort verslag van zijn staatsbezoek aan China en gaat hij mogelijk ook in op „andere brandende vraagstukken”, meldde de woordvoerder van het NII. De president was de afgelopen dagen in China en voor komende week staat ook nog een bezoek aan Cuba op de agenda.

Bij aankomst op de Johan Adolf Pengel wordt Bouterse ontvangen door leden van zijn NDP. Die zijn opgeroepen om zaterdagavond naar het partijgebouw van de NDP te gaan om vandaar gezamenlijk naar de luchthaven af te reizen om hun leider te verwelkomen.