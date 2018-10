Aanhang presidentskandidaat Bolsonaro groeit

De omstreden Braziliaanse presidentskandidaat Jair Bolsonaro stijgt verder in de peilingen kort voor de Braziliaanse presidentsverkiezingen van zondag. In de jongste peiling zegt 35 procent van de ondervraagden op hem te zullen stemmen. De rechts-populistische Bolsonaro trekt scheldend tegen misdaad en corruptie van leer en geniet fors meer aanhang dan zijn voornaamste rivaal, Fernando Haddad van de Arbeidspartij (PT).

Haddad is drie weken geleden door de PT naar voren geschoven als plaatsvervanger van de wegens corruptie gevangen zittende ex-president Luiz Inácio Lula da Silva. Diens pogingen als PT-lijsttrekker mee te doen aan de presidentsverkiezingen zijn mislukt. Haddad is in de laatste peiling 22 procent blijven hangen. Sommige Braziliaanse media zien hier kansen in dat Bolsonaro de presidentsverkiezingen in de eerste ronde kan win. De overige elf kandidaten komen in de peiling niet ver. De beste is de centrumlinkse kandidaat en ex-minister Ciro Gomes met 11 procent.