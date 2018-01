Aanhang Iraanse regering de straat op

In verscheidene Iraanse steden zijn woensdag weer duizenden aanhangers van de regering de straat op gegaan om hun steun aan het regime te tonen. Zaterdag gingen de aanhangers van het bewind van de sjiitische geestelijkheid ook al boos de straat op.

Het zijn reacties op de plotselinge golf van protest tegen het regime die zich afgelopen donderdag vanuit het noordoosten over heel Iran verspreidde. Dat leidde tot gewelddadigheden waarbij meer dan twintig doden zijn gevallen en naar schatting duizend mensen zijn gearresteerd, onder wie 450 in de hoofdstad Teheran.

De demonstranten eisen het einde van het in hun ogen falende regime. Aanvankelijk uitten betogers vooral hun woede over prijsstijgingen en corruptie, maar al snel werd groepen om het vertrek van de ‘mullahs’ met wie de regerende geestelijken bedoeld worden. De Iraanse minister van Arbeid en Sociale Zaken, Ali Rabei, probeerde woensdag de gemoederen te sussen door te verzekeren dat er naar de eisen van betogers geluisterd zal worden.

Regeringsaanhangers gaan ondertussen met Iraanse vlaggen en portretten van de geestelijk leider ayatollah Ali Hosseini Khamenei (78) de straat op. Het lijken geen spontane, maar georganiseerde betogingen te zijn. Bij een betoging werd gescandeerd dat „de oproerkraaiers geëxecuteerd moeten worden”.

Khamenei was in de jaren tachtig president van het land en werd in 1989 verheven tot geestelijk leider. Hij is op die post de machtigste man van Iran en beheerst de Revolutionaire Garde. Die vormt niet alleen militair de elite van Khamenei’s bewind.