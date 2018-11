„Aangespoelde zussen pleegden zelfmoord”

De twee Saudische zussen die vorige maand levenloos aanspoelden op de oever van de Hudson-rivier in New York hebben waarschijnlijk zelf een einde aan hun leven gemaakt. Ze zaten met tape om hun middel en enkels aan elkaar geplakt, met de gezichten naar elkaar toe.

De politie in New York verklaarde vrijdag dat de zestienjarige Tala en 23-jarige Rotana Farea „waarschijnlijk levend het water ingingen”. Zij zouden de dood verkozen hebben boven terugkeer naar Saudi-Arabië. Er zijn geen aanwijzingen dat het om een misdrijf gaat, aldus de politie. De doodsoorzaak is niet vastgesteld.

In augustus waren de zussen als vermist opgegeven in hun woonplaats Fairfax, ongeveer 350 kilometer verderop in de staat Virginia. Op 24 oktober werden zij op of bij de rivieroever ontdekt. Een ooggetuige heeft verklaard dat hij op die dag twee vrouwen geknield en luid biddend bij de rivier had gezien.