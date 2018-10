Aangepast programma op Saudische conferentie

Afmeldingen van minister Wopke Hoekstra van Financiën en andere gasten zijn voor Saudi-Arabië geen aanleiding om de investeerdersconferentie later deze maand te schrappen. Een woordvoerder van de conferentie liet vrijdag weten dat het programma voor de bijeenkomst is geactualiseerd.

„Onder de gasten zijn staatshoofden uit de Arabische wereld, Afrika en Azië”, zei de woordvoerder. „Ook komen er zakelijke leiders, investeerders en vernieuwers uit de hele wereld.”

Hoekstra gaat niet naar de conferentie in de Saudische hoofdstad Riyad wegens de verdwijning van journalist Jamal Khashoggi na diens bezoek aan het Saudische consulaat in Istanbul. Turkije gaat ervan uit dat de journalist tijdens een verhoor op het consulaat is gemarteld en vermoord. De Saudi’s spreken dat tegen.

Eerder zegden onder meer JPMorgan Chase-topman Jamie Dimon en Ford-president Bill Ford hun deelname aan de conferentie af, net als Uber-topman Dara Khosrowshahi en de baas van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Christine Lagarde.