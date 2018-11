Aangebrand eten redt diabeet het leven

Aangebrand eten en een brandmelder hebben een diabeet uit Krefeld waarschijnlijk het leven gered, meldt de brandweer in die plaats zaterdag.

De man kreeg vrijdagavond tijdens het koken waarschijnlijk een hypo, een sterke daling van de bloedsuiker, waardoor hij zijn bewustzijn verloor. De buren werden gealarmeerd door de brandmelder en belden meteen de brandweer. Zij troffen de man bewusteloos aan en regelden meteen een ambulance naar het ziekenhuis.

„Was de brandweer niet gealarmeerd, dan was hij waarschijnlijk aan een suikertekort gestorven”, zegt de brandweer in Krefeld, 40 kilometer over de grens bij Venlo. Door de snelle interventie was er geen brandschade; de woning moest alleen worden gelucht.