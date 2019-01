Aan de grond gelopen tanker vlotgetrokken

Een aan de grond gelopen tanker geladen met 9000 ton aan gevaarlijke stoffen is maandag bij het Duitse Cuxhaven aan de monding van de Elbe vlotgetrokken. Het schip was in de nacht van zondag op maandag vastgelopen.

Er is geen schade aan de 124 meter lange en 20 meter brede ‘Oriental Nadeshiko’ vastgesteld, zei een woordvoerder van de maritieme autoriteiten maandagochtend. Ook is niemand gewond geraakt.

Het schip, varend onder de vlag van Panama, was op weg naar Spanje toen het in de nacht plotseling aan de grond liep. Meerdere sleepboten wisten het schip in de middag los te trekken, met hulp van het opkomende hoogwater. De tanker heeft onder meer ontvlambare stoffen aan boord en wordt voor nadere inspectie naar de haven van Cuxhaven gebracht.