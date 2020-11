Aan de grond gelopen Finse veerboot naar kade gesleept

Een aan de grond gelopen Finse ferryboot met meer dan vierhonderd mensen aan boord is zondag naar de kade gesleept. Het schip liep zaterdag vast bij de Aland-eilanden, een Finse archipel in de Oostzee.

De 331 passagiers en 98 bemanningsleden brachten de nacht door op de Viking Grace, die aan de grond liep op slechts een paar honderd meter van de ferryterminal in Mariehamn, de belangrijkste plaats van de archipel.

Sleepboten trokken het schip van het ondiepe water en sleepten het naar de terminal.

De veerboot was onderweg van Stockholm via Mariehamn naar Turku in Finland. Er stond een harde wind zaterdag en er was veel regen. Verschillende andere veerdiensten waren niet uitgevaren.

Viking Line-topman Jan Hanses vertelde eerder aan de Finse omroep YLE dat het leek alsof een krachtige windstoot het schip naar de kustlijn had geblazen waar het vastliep.

De 218 meter lange Grace is gebouwd in 2012 en kan 2800 passagiers vervoeren.

De Viking Grace zal in de komende dagen voor inspectie naar een werf varen. Er werden geen lekkages gemeld op het schip en de eerste inspecties door duikers hadden geen schade aangetoond.

In september liep een ander schip van Viking Line vast bij de Aland-eilanden.