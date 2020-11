Aan coronavirus overleden kandidaat gekozen in North Dakota

Een in oktober overleden kandidaat voor het Huis van Afgevaardigden in de staat North Dakota is met 35 procent van de stemmen gekozen. De Republikein David Andahl overleed vorige maand aan het coronavirus, maar zijn naam bleef op het stembiljet staan.

De staat North Dakota weet nog niet wat er nu met de zetel van Andahl moet gebeuren

De moeder van Andahl zei tegen lokale media dat haar zoon heel graag verkozen wilde worden. „Hij had warme gevoelens voor ons land, hij wilde het beter maken. Hij was een boer en wilde zich inzetten voor de boeren.”