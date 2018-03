Een 97-jarige man heeft in een verpleeghuis in de Duitse stad Ahrensburg zijn hulpbehoevende echtgenote van 91 neergeschoten en vervolgens de hand aan zichzelf geslagen. De vrouw overleefde de aanslag en is naar een ziekenhuis gebracht.

De politie zei maandag dat haar toestand kritiek is. Over de achtergrond van het drama is nog niets bekend. De bejaarde was op bezoek bij zijn vrouw in het verzorgingshuis. Er zijn geen aanwijzingen voor andere betrokkenen.