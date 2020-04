97-jarige Braziliaanse overleeft corona

In Brazilië heeft een 97-jarige vrouw de besmetting met het nieuwe coronavirus overleefd. Ze mocht zondag het Vila Nova Star-hospitaal verlaten, na een verblijf van nog geen twee weken.

Gina Dal Colleto werd begin deze maand in dat ziekenhuis in São Paulo opgenomen met klachten die op corona-infectie wezen. Ze kwam op de intensive care terecht en kreeg zuurstof toegediend. Vrijwel niemand geloofde in haar kansen op herstel.

Toch gebeurde dat, tot ieders verbazing. Onder het applaus van artsen en verplegend personeel werd de krasse bejaarde, die nog een behoorlijk actief leven leidt, in een rolstoel naar de uitgang geduwd op weg naar huis.

Brazilië heeft in Latijns-Amerika de meeste coronaslachtoffers, ruim 21.000. Het officiële dodental stond zondag op 1144.