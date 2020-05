97 doden door vliegtuigcrash Pakistan, twee overlevenden

97 van de 99 inzittenden van een Pakistaans passagiersvliegtuig dat vrijdag neerstortte, zijn omgekomen door de crash. Dat hebben lokale gezondheidsfunctionarissen bekendgemaakt. De lichamen van alle omgekomen passagiers en bemanningsleden zijn inmiddels geborgen.

De Airbus A320 van Pakistan International Airlines (PIA) stortte neer op een straat tussen huizen in een woonwijk van de stad Karachi, nadat het diverse malen had geprobeerd de landing in te zetten. Reddingswerkers zijn de hele nacht bezig geweest om slachtoffers tussen wrakstukken vandaan te halen.

19 slachtoffers zijn inmiddels geïdentificeerd, laten gezondheidsfunctionarissen weten. In de universiteit van Karachi worden DNA-tests uitgevoerd om de overledenen te identificeren.

Een van de overlevenden, directeur van een bank, verkeert in stabiele toestand, aldus Murad Ali Shah, de eerste minister van de zuidelijke provincie Sindh, die de man in een ziekenhuis ontmoette. Uiteindelijk blijkt hij een van de twee mensen die de ramp heeft overleefd.

Kort voor de crash had de piloot volgens de luchtvaartmaatschappij technische problemen aan de toren gemeld. Radioverslagen geven aan dat een van de motoren van het vliegtuig was uitgevallen. Ooggetuigen meldden aan lokale tv-stations dat ze het vliegtuig rond de luchthaven zagen cirkelen voordat het in de woonwijk neerstortte.

De ramp komt op het moment dat Pakistanen zich voorbereiden op het einde van de ramadan en velen terugkeren naar hun familie om dat te vieren.