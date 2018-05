92-jarige premier blijft ‘1 of 2 jaar’ aan

De oudste premier ter wereld verwacht „misschien 1 of 2 jaar” aan te blijven. De Maleisische leider Mahathir Mohamad (92) wil na zijn vertrek een „rol op de achtergrond” gaan spelen.

Mahathir en zijn politieke bondgenoten in de oppositie wonnen eerder deze maand verrassend de verkiezingen. Ze versloegen zittend premier Najib Razak, die onder vuur lag vanwege een corruptieschandaal. Tijdens zijn bewind zouden miljarden zijn verdwenen uit het staatsfonds 1MDB.

De nieuwe leider zei dat zijn coalitiepartner en voormalig protegé Anwar Ibrahim woensdag vrijkomt. Hij zit in de cel na een veroordeling wegens sodomie, maar zou amnestie krijgen. Anwar wordt gezien als de vermoedelijke opvolger van Mahathir, die eerder al 22 jaar aan de macht was in Maleisië.