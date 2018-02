900 mijnwerkers vast in goudmijn Zuid-Afrika

Ongeveer negenhonderd mijnwerkers zitten vast in een goudmijn in de provincie Vrijstaat in Zuid-Afrika wegens een stroomstoring. Mijnexploitant Sibanye-Stillwater meldde aan de site News24 dat alle mijnwerkers ongedeerd zijn.

Technici proberen de storing te verhelpen, zodat de kompels de mijn kunnen verlaten. Volgens de mijnwerkersvakbond AMCU zaten er aanvankelijk 940 mensen vast in de mijn, maar zijn veertig van hen inmiddels gered.

AMCU heeft de mijnexploitant opgeroepen vaart de zetten achter de reddingsoperatie, omdat meerdere kompels niet te lang zonder medicijnen kunnen.