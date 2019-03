900.000 doses choleravaccin naar Mozambique

De Wereldgezondheidsorganisatie vreest als gevolg van de verwoestende orkaan Idai een aanzienlijke toename van besmettelijke ziekten in het zuidoosten van Afrika. Ter bestrijding zijn 900.000 doses choleravaccin onderweg naar Mozambique. In de zwaar getroffen havenstad Beira worden drie behandelcentra ingericht voor cholerapatiënten. Dat heeft de WHO-coördinatrice voor de regio, Djamila Cabral, gezegd.

„Na rampen als deze is het gevaar van diarree altijd extreem hoog. We bereiden ons ook voor op een forse stijging van het aantal malariagevallen de komende weken”, aldus Cabral. Om dat te beperken voert de organisatie bijna een miljoen muskietennetten aan.

Anderhalve week geleden hield de tropische storm huis in Mozambique, Zimbabwe en Malawi. Door de ongekend zware regenval kwamen grote gebieden in vooral Mozambique onder water te staan. Volgens de regeringscijfers zijn ongeveer 700 personen om het leven gekomen, maar reddingswerkers denken dat het werkelijke dodental veel hoger zal zijn.

VN-medewerkers schatten dat 3 miljoen Afrikanen zijn getroffen door het natuurgeweld. „Nu de onvoorstelbare omvang van de verwoesting steeds duidelijker wordt, stijgt het aantal mensen in nood snel. Er moet veel meer worden gedaan”, zei de woordvoerder van het Wereldvoedselprogramma (WFP).

De organisatie treft voorbereidingen om in Mozambique 1,7 miljoen mensen eten te geven, 732.000 in Malawi en 270.000 in Zimbabwe, mits daarvoor voldoende geld binnenkomt. Er is ten minste 150 miljoen euro nodig.