90 procent Catalanen voor onafhankelijkheid

Van de ruim 2,2 miljoen mensen die zondag in een referendum in de Spaanse regio Catalonië hebben gestemd, heeft 90 procent voor de onafhankelijkheid van de regio gekozen. Dat heeft het regiobestuur van Catalonië maandagmorgen vroeg gemeld, aldus de Catalaanse krant El Periódico.

De Catalaanse vicepresident Oriol Junqueras zei dat 90 procent van de deelnemers aan de raadpleging voor onafhankelijkheid stemde. Ongeveer 176.500 mensen (7,8 procent) stemde tegen. Verder brachten ongeveer 45.500 mensen (2 procent een blanco stem uit) en werden ruim 20.000 stemmen (0,9 procent) ongeldig verklaard.

Het onafhankelijkheidsreferendum in de Spaanse regio Catalonië was uitgelopen op een dag vol ongeregeldheden. Daardoor raakten volgens het ministerie van Gezondheidszorg 844 mensen gewond, de meesten in Barcelona en twee ernstig. Ook liepen ruim dertig agenten verwondingen op bij opstootjes.

De Spaanse regering had de volksraadpleging illegaal verklaard en net als de opperrechters in Madrid en Barcelona bepaald dat de stembusgang niet mocht doorgaan. Duizenden agenten waren naar Catalonië gestuurd, omdat de Catalaanse politie, de Mossos d’ Esquadra, zich erg terughoudend opstelde.