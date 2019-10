‘850.000 illegalen bij grens Mexico-VS gepakt’

Grensautoriteiten in de Verenigde Staten hebben in een jaar tijd 851.000 mensen opgepakt die illegaal de grens waren overgestoken tussen Mexico en de VS. Dat is het hoogste aantal sinds 2007 en ruim twee keer zoveel als het voorafgaande jaar. Dat meldt de Washington Examiner, die de cijfers opvroeg.

Het gaat om de periode van 1 oktober 2018 tot en met 30 september dit jaar. Dat is het zogeheten fiscale jaar van de Amerikaanse overheid.

De grootste piek was te zien in mei. Toen werden 132.000 illegale immigranten opgepakt bij de Mexicaanse grens. Onder hen waren 250.000 mensen uit Guatemala en 250.000 uit Honduras. Opvallend is dat er deze afgelopen periode veel gezinnen aankwamen.

Het aantal illegalen dat via Mexico naar de VS komt, lag van midden jaren 80 tot 2006 op 1 tot anderhalf miljoen per jaar. Daarna lag het structureel lager. Zo werden in 2017 bij de Mexicaanse grens ruim 303.000 illegalen gepakt.