82 torenflats met gevaarlijke gevelplaten

Ten minste 82 Britse torenflats zijn bekleed met gevelplaten die niet voldoen aan de regels voor brandveiligheid. Dat blijkt uit onderzoek dat is ingesteld naar aanleiding van de brand die vorige maand in Londen Grenfell Tower in de as legde. Zeker 81 bewoners kwamen om het leven. De overheid kondigde vrijdag herziening van de bouwvoorschriften door een onafhankelijke instantie aan.

De politie sprak na de ramp het vermoeden uit dat het isolatiemateriaal en de gevelpanelen die zijn gebruikt bij de renovatie van de woontoren hebben bijgedragen aan de snelle verspreiding van het vuur. Die constatering leidde tot grote ongerustheid bij de huurders en eigenaren van appartementen in vergelijkbare gebouwen. Hun angst bleek terecht. Een tweede serie uitgebreidere tests heeft uitgewezen dat bouwplaten in 82 flats niet aan de gestelde eisen voldoen.