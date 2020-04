‘800.000 Chinese mondkapjes in beslag genomen in Australië’

De Australische autoriteiten hebben de afgelopen weken honderdduizenden in China geproduceerde mondkapjes in beslag genomen. Het gaat om materieel dat niet voldeed aan de kwaliteitseisen of was nagemaakt, zeggen bronnen tegen de Australische omroep ABC.

Een anonieme functionaris schat dat al 800.000 mondmaskers in beslag zijn genomen. „Dit spul begon ongeveer drie weken geleden binnen te komen. Toen kreeg het nieuws over die pandemie steeds meer aandacht”. De mondkapjes zouden vooral via de lucht worden ingevoerd.

Ook meerdere Europese landen hebben de afgelopen tijd dergelijke beschermingsmiddelen uit China afgekeurd omdat de kwaliteit te laag was. Dat gebeurde onder meer in Nederland en België. De Chinese autoriteiten hebben benadrukt dat veel Chinese bedrijven dag en nacht doorwerken om levens te redden in andere landen.