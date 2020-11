80 procent gedetineerden in VS-gevangenis Carson City besmet

In de gevangenis Warm Springs in Carson City in de Amerikaanse staat Nevada hebben 424 van de 525 gedetineerden positief getest op het coronavirus. Ook 25 bewakers blijken besmet met het longvirus. Dat heeft de instantie die over de gevangenissen in de staat gaat vrijdag (lokale tijd) bekendgemaakt.

Alle gevangenen zijn getest nadat op 5 november bleek dat 93 van hen Covid-19 hadden. Het aantal gevallen onder het personeel stond toen op zeven. De directie heeft een lockdown ingesteld.

De afgelopen dagen is het aantal dagelijkse coronabesmettingen in de VS naar recordhoogtes gestegen. Sinds de uitbraak van de coronapandemie zijn ruim 10,7 miljoen Amerikanen geïnfecteerd geraakt, ruim 244.000 van hen hebben die besmetting niet overleefd.