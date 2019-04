80-jarige opgepakt wegens moorden in 1973

Een 80-jarige man is in New York gearresteerd omdat hij wordt verdacht van een dubbele moord in 1973. De politie in de deelstaat Virginia beschuldigt Ernest Broadnax uit Queens ervan twee jonge vrouwen te hebben vermoord in een vakantiehuisje aan zee in Virginia Beach.

De moorden hielden de politie en bevolking van Virginia Beach lang bezig, maar bleven een volkomen raadsel. Het is niet bekendgemaakt waarom Broadnax, die in zijn leven vaker is gearresteerd, nu pas in verband met de moorden wordt gebracht. Volgens verscheidene Amerikaanse media komt dat door nieuw opgedoken DNA-materiaal.

De 19-jarige vriendinnen Janice Pietropola and Lynn Seethaler uit Pittsburgh hadden in de zomer een ‘motel cottage’ aan zee gehuurd. Toen ze na een week niet uitcheckten, ging personeel kijken en trof ze vermoord aan. Ze waren zwaar toegetakeld, verkracht en door het hoofd geschoten. Hun bezittingen lagen op de grond en roof werd als motief uitgesloten. De twee waren onder meer uit geweest met mannen die ze op het strand ontmoetten. De politie tastte bijna een halve eeuw in het duister.