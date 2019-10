80.000 Japanners geëvacueerd na zware regenval

De Japanse overheid heeft opdracht gegeven tot de evacuatie van 80.000 mensen in een gebied net ten oosten van hoofdstad Tokio. De autoriteiten vrezen voor landverschuivingen en overstromingen door hevige regenval op vrijdag in het gebied dat twee weken geleden zwaar getroffen werd door tyfoon Hagibis. Daarbij vielen 82 doden en 300 gewonden.

Op sommige plekken is vrijdagmorgen binnen een uur 86 millimeter regen gevallen. Naar verwachting houdt het slechte weer tot de avond aan en verplaatst het regengebied zich dan richting het noorden. De Japanse meteorologische dienst verwacht vrijdag in het gebied rond Tokio tussen de 200 en 300 millimeter regen.

Het is de derde natuurramp in korte tijd. In september raasde tyfoon Faxai al over het gebied, waar op sommige plekken al wekenlang geen stroom meer is.