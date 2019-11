8 decemberproces Suriname niet stopgezet

De zaak tegen Desi Bouterse in het 8 decemberproces gaat voorlopig gewoon door. Het Surinaamse hof van justitie heeft het verzoek om de zaak stop te zetten afgewezen. Dat heeft advocaat Irwin Kanhai woensdagmiddag bevestigd tegenover het ANP. Hij heeft nog geen motivatie voor de beslissing gekregen.

Kanhai had het hof van justitie eind oktober gevraagd om de zaak tegen zijn cliƫnt Desi Bouterse, hoofdverdachte in het 8 decemberproces en ook president van Suriname, stop te zetten. Hij vindt dat het veel te lang duurt voor de krijgsraad een uitspraak doet in de zaak van Bouterse.

Bouterse en andere verdachten kregen op 29 oktober 2018 de gelegenheid hun laatste woord uit te spreken. Sindsdien is het wachten op hervatting van de zaak door de krijgsraad, die aan zet is om vonnis te wijzen in de zaak tegen Bouterse en andere verdachten. Volgens Kanhai is er in het afgelopen jaar niets gebeurd.

In het 8 decemberproces draait het om de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers in december 1982. Desi Bouterse, nu president van Suriname, was in 1982 leider van het toenmalige militaire bewind. Het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) eiste vorig jaar twintig jaar cel tegen hem, net als tegen zeven andere verdachten. Voor negen verdachten is vrijspraak gevraagd.