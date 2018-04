8 decemberproces na drie maanden hervat

Na twee keer uitgesteld te zijn, staat het 8 decemberproces maandag weer op de rol van de Surinaamse krijgsraad. De laatste zitting was op 30 januari.

De zaak werd in de afgelopen maanden twee keer uitgesteld. De eerste keer was op 31 januari op verzoek van advocaat Irwin Kanhai die meer tijd nodig had voor de voorbereiding van zijn pleidooi. De geplande zitting van 27 maart is om onbekende redenen niet doorgegaan.

Kanhai krijgt maandag de gelegenheid de verdachten Stephanus Dendoe, Ernst Gefferie en Iwan Dijksteel te verdedigen. Tegen alle drie heeft het Openbaar Ministerie twintig jaar celstraf geëist.

De 8 decemberzaak draait om de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers in december 1982. Hoofdverdachte is de huidige president van Suriname, Desi Bouterse. Ook tegen hem heeft het OM twintig jaar geëist. Zijn advocaat, ook Kanhai, vroeg eind januari vrijspraak voor hem.

In totaal heeft het OM voor negen verdachten 20 jaar cel geëist, terwijl zeven verdachten vrijspraak te horen kregen. Vijf van de verdachten zijn overleden en van twee moet de zaak bij de kantonrechter voorkomen in plaats van bij de krijgsraad. Het is nog onduidelijk of en wanneer dit gaat gebeuren.