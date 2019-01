7750 euro voor „treinvertragingsdas”

Waar treinvertragingen al niet goed voor kunnen zijn. Een reizigster uit de regio München doodde afgelopen jaar de tijd die ze op een station van de Deutsche Bahn (DB) zat te wachten met breien aan een wollen sjaal. Elke dag twee pennen: grijs bij minder dan 5 minuten oponthoud, roze bij 5 tot 30 minuten en rood als het langer duurde dan een half uur.

Uiteindelijk werd de driekleurige das, met een brede band rood door voortdurende vertraging op het spoor in de zomer, anderhalve meter lang. Journaliste Sara Weber bracht het bijzondere breiwerk van haar forenzende moeder via de multimedia onder de aandacht. Het leidde op Twitter in no-time tot 22.000 likes.

Niet alleen Duitse media hapten vervolgens massaal toe, maar ook buitenlandse waaronder The Guardian en CNN. Besloten werd de das, aangeprezen als een origineel DB-dagboek, via eBay te veilen voor een goed doel. Maandagavond bij sluiting bleek het hoogste bod 7750 euro. Het geld gaat naar een stichting die op de Duitse stations reizigers met problemen helpt.